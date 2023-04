In Italia la natalità è sempre più bassa: meno di 7 nati ogni 1.000 abitanti (Di sabato 8 aprile 2023) In Italia le coppie che decidono di fare figli sono sempre meno. A metterlo in evidenza è il report diffuso dall’ISTAT relativo ai dati demografici del 2022. La natalità risulta essere ai minimi storici, mentre la mortalità è decisamente elevata: sono stati meno di 7 i neonati e più di 12 i decessi per mille abitanti. Numeri come questi non possono che fare riflettere, visto che per la prima volta dall’unità d’Italia i nuovi nati sono meno di 400 mila, pari a 393mila. L’ultimo anno in cui c’era stato un aumento delle nascite era stato il 2008, da allora il calo è di circa 184mila nascite. Il decremento ha iniziato a essere più evidente dal 2019, pari a circa 27mila unità. I ricercatori hanno provato ad analizzare anche ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 8 aprile 2023) Inle coppie che decidono di fare figli sono. A metterlo in evidenza è il report diffuso dall’ISTAT relativo ai dati demografici del 2022. Larisulta essere ai minimi storici, mentre la mortalità è decisamente elevata: sono statidi 7 i neoe più di 12 i decessi per mille. Numeri come questi non possono che fare riflettere, visto che per la prima volta dall’unità d’i nuovisonodi 400 mila, pari a 393mila. L’ultimo anno in cui c’era stato un aumento delle nascite era stato il 2008, da allora il calo è di circa 184mila nascite. Il decremento ha iniziato a essere più evidente dal 2019, pari a circa 27mila unità. I ricercatori hanno provato ad analizzare anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La natalità in Italia è al minimo storico e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decess… - ilriformista : L’Italia è in pieno “gelo demografico”, la natalità è al minimo storico: con meno di 400mila nuovi nati siamo al re… - repubblica : Natalità ai minimi storici, Musk: 'L'Italia sta scomparendo' - CIsmaele : RT @Ilconservator: Germania Natalità in calo: Bonus bebè Francia Natalità in calo: Aumento stipendi Italia Natalità in calo: '… - Quetzacoatl68 : RT @Ilconservator: Germania Natalità in calo: Bonus bebè Francia Natalità in calo: Aumento stipendi Italia Natalità in calo: '… -

Crisi delle nascite, le storie di chi ha rinunciato a fare figli o ad averne altri: 'Un secondo bambino ci renderebbe poveri'. 'Nessun aiuto ... ... insieme all' inverno demografico a cui l'Italia appare condannata. Ora la palla passa al governo Meloni , il primo a inserire la 'natalità' nel nome di un ministero, quello della Famiglia, retto da ... elon musk e la nostra bassa natalita': 'l'italia sta scomparendo' Da www.ilmessaggero.it ELON MUSK E I TWEET SULLA BASSA NATALITA IN ITALIA La natalità in Italia è al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. È quanto emerge dagli ... Fondi e congedi, governo alla sfida natalità I drammatici dati diffusi dall'Istat con una natalità al minimo storico in Italia e un inverno demografico che non solo non accenna a finire ma peggiora anno dopo anno, testimoniano come il tema debba rappresentare una priorità per il governo. ... ... insieme all' inverno demografico a cui l'appare condannata. Ora la palla passa al governo Meloni , il primo a inserire la '' nel nome di un ministero, quello della Famiglia, retto da ...Da www.ilmessaggero.it ELON MUSK E I TWEET SULLA BASSA NATALITA INLainè al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. È quanto emerge dagli ...I drammatici dati diffusi dall'Istat con unaal minimo storico ine un inverno demografico che non solo non accenna a finire ma peggiora anno dopo anno, testimoniano come il tema debba rappresentare una priorità per il governo. ... Istat, natalità al minimo storico: nuovi nati sotto i 400mila. Musk: l’Italia sta scomparendo Il Sole 24 ORE