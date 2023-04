In gioventù hanno anche condiviso un conto corrente per dividere le spese di affitto e casting (Di sabato 8 aprile 2023) Ben Affleck e Matt Damon. Attori, produttori, attivisti, registi (decisamente più Ben di Matt), sceneggiatori e seminatori di paparazzi (decisamente più Matt di Ben, vedi alla voce Bennifer). Due operatori del settore che fanno tutto. E raro caso di amicizia maschile che va avanti dai tempi delle superiori alla Cambridge Rindge and Latin School di Cambridge, in Massachusetts. Da quando Ben difende il timido Matt da una rissa sul campo da football, e da quando scoprono di essere appassionati di recitazione, e di volere diventare dei professionisti. Forse non star, certo degli attori importanti, come Newman o Redford. 42 anni dopo, importanti lo sono diventati, su “icone del cinema” forse c’è ancora da lavorarci. Ma che avventura dall’Oscar per Will Hunting – genio ribelle a oggi. ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 aprile 2023) Ben Affleck e Matt Damon. Attori, produttori, attivisti, registi (decisamente più Ben di Matt), sceneggiatori e seminatori di paparazzi (decisamente più Matt di Ben, vedi alla voce Bennifer). Due operatori del settore che fanno tutto. E raro caso di amicizia maschile che va avanti dai tempi delle superiori alla Cambridge Rindge and Latin School di Cambridge, in Massachusetts. Da quando Ben difende il timido Matt da una rissa sul campo da football, e da quando scoprono di essere appassionati di recitazione, e di volere diventare dei professionisti. Forse non star, certo degli attori importanti, come Newman o Redford. 42 anni dopo, importanti lo sono diventati, su “icone del cinema” forse c’è ancora da lavorarci. Ma che avventura dall’Oscar per Will Hunting – genio ribelle a oggi. ...

