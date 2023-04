Imprese: in arrivo crisi finanziaria. Ecco perché (Di sabato 8 aprile 2023) Se da un lato l’emergenza dei costi energetici sembra essere rientrata, anche grazie ad un inverno mite, dall’altro, le aziende si trovano a dover affrontare un’altra difficoltà: l’aumento dei tassi di interesse della BCE per combattere l’inflazione. È quanto emerge dall’analisi di Studio Temporary Manager (STM). Un fattore, quello dell’inflazione, che secondo l’ultimo Osservatorio MECSPE in questi mesi fa sempre più paura agli imprenditori (la teme il 18%, + 13 p.p. vs ‘22). Nel 2023 il tasso medio di sconto europeo ha raggiunto circa il 3,5% (+2 p.p. sul 2022), e considerando un’esposizione debitoria delle Imprese italiane che sfiora 749,2 miliardi di euro, questo aumento significa che gli imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare interessi per finanziamenti, mutui e leasing per un valore totale di oltre 35 miliardi di euro all’anno, +15 miliardi rispetto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 8 aprile 2023) Se da un lato l’emergenza dei costi energetici sembra essere rientrata, anche grazie ad un inverno mite, dall’altro, le aziende si trovano a dover affrontare un’altra difficoltà: l’aumento dei tassi di interesse della BCE per combattere l’inflazione. È quanto emerge dall’analisi di Studio Temporary Manager (STM). Un fattore, quello dell’inflazione, che secondo l’ultimo Osservatorio MECSPE in questi mesi fa sempre più paura agli imprenditori (la teme il 18%, + 13 p.p. vs ‘22). Nel 2023 il tasso medio di sconto europeo ha raggiunto circa il 3,5% (+2 p.p. sul 2022), e considerando un’esposizione debitoria delleitaliane che sfiora 749,2 miliardi di euro, questo aumento significa che gli imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare interessi per finanziamenti, mutui e leasing per un valore totale di oltre 35 miliardi di euro all’anno, +15 miliardi rispetto ...

