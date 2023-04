Impasto per torte rustiche: 2 ingredienti. Niente burro e niente uova! (Di sabato 8 aprile 2023) Che sia per una torta salata o dolce, questo Impasto per torte rustiche è davvero perfetto. Ma cosa avrà di tanto speciale? Un’infinità di vantaggi, iniziando dal fatto che non contiene né burro né uova, quindi è ideale per gli intolleranti al lattosio e per chi segue una dieta vegana. La sua facilità di realizzazione lo identifica come una delle preparazione più veloci da realizzare, soprattutto quando in casa mancano ingredienti fondamentali per una frolla. Ha un sapore neutro, quindi, si accorda con qualsiasi tipo di ripieno vogliate aggiungere. Non serve una precottura alla cieca, quella con la carta da forno, i fagioli o il riso, per intenderci, e può essere infornata direttamente in un’unica mandata, il che la rende particolarmente virtuosa se vogliamo risparmiare un po’ di soldi in bolletta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 8 aprile 2023) Che sia per una torta salata o dolce, questoperè davvero perfetto. Ma cosa avrà di tanto speciale? Un’infinità di vantaggi, iniziando dal fatto che non contiene néné uova, quindi è ideale per gli intolleranti al lattosio e per chi segue una dieta vegana. La sua facilità di realizzazione lo identifica come una delle preparazione più veloci da realizzare, soprattutto quando in casa mancanofondamentali per una frolla. Ha un sapore neutro, quindi, si accorda con qualsiasi tipo di ripieno vogliate aggiungere. Non serve una precottura alla cieca, quella con la carta da forno, i fagioli o il riso, per intenderci, e può essere infornata direttamente in un’unica mandata, il che la rende particolarmente virtuosa se vogliamo risparmiare un po’ di soldi in bolletta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cowardlyleo_ : I khinkali cibo degli dei buonissimi li amo ma l'impasto va lavorato a mano per un quarto d'ora mi fanno male le braccia help - DanielaDex82 : Impasto messo a lievitare per la focaccia che faremo domani ??????????????????? - gianmarcoprete : Io quando faccio l’impasto per la pizza - no_siero : @FMorriMorri @ENZOBRIGANTE2 Son stato stamattina...I prezzi delle colombe si sono allineati per il costo delle mate… - Accipicchina : La ricetta dell'impasto per prearare le treccine veloci, si prepara in pochi minuti. Aspetti la fase della lievitaz… -