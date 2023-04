Il Volley Bergamo 1991 batte Casalmaggiore ed è 7° | ai playoff sfida a Scandicci

(Di sabato 8 aprile 2023). Ilconclude una regular season di altissimo profilo centrando il settimo posto in classifica che vale laconal primo turno deiScudetto. Le rossoblù fanno il loro dovere vincendo al Pala Intred contro, riscattando le tre sconfitte di fila che erano costate la discesa all’ottavo posto. La squadra di coach Micoli sale a 37 punti, superando Busto Arsizio, ferma a 36 a causa della sconfitta per 0-3 con Vero. Anche la Trasporti Pesanti è a 37, ma con un quoziente set migliore che determina dunque che le cremonesi siano seste e sfidino Vero, terza. La partita Sorpassi e controsorpassi continui contraddistinguono l’avvio di gara: le cremonesi ...

Marconi School Reggio Emilia (2/0), Pallavolo Carrarese (2/0), Firenze Ovest (2/0), TorrettaLivorno (2/0) e in finale l' OlimpiaGiFra (2/1). Di seguito la rappresentativa presente a ...La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, capitanata da Emiliya Dimitrova , farà visita alla1991 per blindare il sesto posto. Fischio di inizio fissato per le ore 20.30 , dirigono ...Dovremo saper spingere nei momenti importanti, come ad esempio abbiamo fatto contro, e dovremo saper controllare i momenti di difficoltà. Come tutte le partite del campionato vale tre punti, ...

Volley Bergamo 1991, ultima con Casalmaggiore per evitare Conegliano al primo turno BergamoNews.it

La stagione della pallavolo entra nel vivo, si è delineato il tabellone dei Playoff Scudetto della Serie A1 di volley femminile. Le migliori otto squadre della regular season si sono qualificate: si p ...