Il veterinario Alessandro De Guelmi: "Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazzarsene" (Di sabato 8 aprile 2023) Intervista all'uomo che dall’avvio del progetto Life Ursus ad oggi ha contribuito alla cattura di 18 esemplari aggressivi, tra cui M49: "Dare la caccia all'animale che ha ucciso il runner non sarà facile. Ma dietro la situazione sfuggita di mano c’è una lucida strategia politica... Leggi su repubblica (Di sabato 8 aprile 2023) Intervista all'uomo che dall’avvio del progetto Life Ursus ad oggi ha contribuito alla cattura di 18 esemplari aggressivi, tra cui M49: "Dare la caccia all'animale che ha ucciso il runner non sarà facile. Ma dietro la situazione sfuggita di mano c’è una lucida strategia politica...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il veterinario Alessandro De Guelmi: 'Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazz… - laviniamainardi : Il veterinario Alessandro De Guelmi: 'Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazz… - Bufalobiri : RT @repubblica: Il veterinario Alessandro De Guelmi: 'Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazzarsene'… - infoitinterno : Il veterinario Alessandro De Guelmi: 'Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazz… - infoitinterno : Il veterinario Alessandro De Guelmi: “Tagli e silenzi, chi governa il Trentino non ama gli orsi e ora vuole sbarazz… -