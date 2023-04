Il Verona vince clamorosamente in rimonta. Regalo di Consigli (Di sabato 8 aprile 2023) Il Verona guadagna tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. I veneti vincono 2-1 in casa contro il Sassuolo e tengono il ritmo dello Spezia. SALVEZZA – Il Verona fa un passo importante per la salvezza. La squadra di Marco Zaffaroni vince con il risultato di 2-1 contro il Sassuolo e rimane sulla scia dello Spezia per il quartultimo posto. I neroverdi passano in vantaggio al minuto 34 grazie al gol di testa del centrocampista Abdou Harroui su assist del solito Domenico Berardi. Il pari del Verona nasce da un calcio d’angolo all’84’ battuto da Cyril Ngonge e sfruttato perfettamente da Federico Ceccherini. Andrea Consigli al minuto 95 fa un pasticcio clamoroso in disimpegno, Adolfo Gaich fa il pallonetto e porta i tre punti al suo Verona. Alessio Dionisi e i suoi rimangono a 37 ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Ilguadagna tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. I veneti vincono 2-1 in casa contro il Sassuolo e tengono il ritmo dello Spezia. SALVEZZA – Ilfa un passo importante per la salvezza. La squadra di Marco Zaffaronicon il risultato di 2-1 contro il Sassuolo e rimane sulla scia dello Spezia per il quartultimo posto. I neroverdi passano in vantaggio al minuto 34 grazie al gol di testa del centrocampista Abdou Harroui su assist del solito Domenico Berardi. Il pari delnasce da un calcio d’angolo all’84’ battuto da Cyril Ngonge e sfruttato perfettamente da Federico Ceccherini. Andreaal minuto 95 fa un pasticcio clamoroso in disimpegno, Adolfo Gaich fa il pallonetto e porta i tre punti al suo. Alessio Dionisi e i suoi rimangono a 37 ...

