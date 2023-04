Il Verona ribalta il Sassuolo e resta in corsa per la salvezza (Di sabato 8 aprile 2023) Verona (ITALPRESS) – Il Sassuolo spreca di tutto e viene punito da un Verona che non si arrende mai e, nel giorno della festa per i suoi 120 anni, trova tre punti di speranza in chiave salvezza. Le due squadre si studiano in partenza. Il Sassuolo fa la partita, il Verona va in contropiede con Duda che serve Lasagna e non vede Verdi (16?) salvando la difesa neroverde. Non inquadrano la porta Laurientè (23?) e Frattesi (29?). Un tiro alto di Veloso anticipa di trenta secondi il gol del vantaggio degli ospiti: Berardi salta il suo avversario, poi crossa per Harroui che, di testa, all'interno dell'area di rigore, batte Montipò. Cala il gelo sul Bentegodi mentre Laurientè impegna ancora l'estremo difensore degli scaligeri (38?). A 3? dalla fine del primo tempo Rogerio ci prova con il ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023)(ITALPRESS) – Ilspreca di tutto e viene punito da unche non si arrende mai e, nel giorno della festa per i suoi 120 anni, trova tre punti di speranza in chiave. Le due squadre si studiano in partenza. Ilfa la partita, ilva in contropiede con Duda che serve Lasagna e non vede Verdi (16?) salvando la difesa neroverde. Non inquadrano la porta Laurientè (23?) e Frattesi (29?). Un tiro alto di Veloso anticipa di trenta secondi il gol del vantaggio degli ospiti: Berardi salta il suo avversario, poi crossa per Harroui che, di testa, all'interno dell'area di rigore, batte Montipò. Cala il gelo sul Bentegodi mentre Laurientè impegna ancora l'estremo difensore degli scaligeri (38?). A 3? dalla fine del primo tempo Rogerio ci prova con il ...

