Il telescopio spaziale James Webb cattura l’immagine di Urano più dettagliata (Di sabato 8 aprile 2023) La NASA ha pubblicato una straordinaria immagine di Urano catturata dal telescopio spaziale James Webb, che mostra le caratteristiche luminose del gigante di ghiaccio nell’atmosfera del pianeta e 11 dei 13 anelli conosciuti. l’immagine ingrandita del pianeta è stata catturata con un’esposizione di 12 minuti utilizzando due filtri il 6 febbraio 2023. Il telescopio spaziale Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 aprile 2023) La NASA ha pubblicato una straordinaria immagine dita dal, che mostra le caratteristiche luminose del gigante di ghiaccio nell’atmosfera del pianeta e 11 dei 13 anelli conosciuti.ingrandita del pianeta è statata con un’esposizione di 12 minuti utilizzando due filtri il 6 febbraio 2023. Il

