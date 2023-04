Il significato di Lavrov in Turchia | con vista su Ucraina e Siria La versione di Cangelosi

Leggi su formiche

(Di sabato 8 aprile 2023) “La visita diad Ankara va letta anche in parallelo a quanto accade in Cina, con il viaggio di Macron e di Von der Leyen: da entrambe le parti, quella russa e quella europea, vedo la volontà di capire e capirsi”. Così a Formiche.net l’ambasciatore Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano, scompone il puzzle diplomatico in corso sull’asse Mosca-Ankara anche in riferimento a fronti aperti come la guerra, la via del grano, le relazioni sino-europee e con la. Le parole del ministro degli esteri russi Sergeiprima della visita ad Ankara (“i rapporti con Usa vanno mantenuti”) assumono un peso specifico anche rispetto al teatro bellico in corso? Mi sembra una dichiarazione self explaining, nel senso che non si può ...