Il ritorno del Borsalino (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Sei anni dopo la bancarotta del 2017, ritorno in grande stile per il mitico cappello Borsalino che il finanziere franco-italiano Philippe Camperio sta rilanciando sul mercato, rispolverando la mitica firma nata nel 1857. Un rilancio che punta a mantenere lo stile del cappello made in Alessandria - sede della storica fabbrica, nel Piemonte - e reso celebre in tutto il mondo da star del cinema quali Alain Delon e Humphrey Bogart. A contraddistinguere il processo produttivo del Borsalino sono tecniche autentiche d'epoca rimaste invariate nel tempo: per fabbricare l'iconico modello in feltro sono necessarie sette settimane e 50 processi di lavorazione. Ad entrare in azione, sin dalla nascita del marchio, sono macchinari di legno datati 1888 che permettono di mescolare le materie prime accuratamente scelte, tra cui il pelo di coniglio importato da Belgio e ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Sei anni dopo la bancarotta del 2017,in grande stile per il mitico cappello Borsalino che il finanziere franco-italiano Philippe Camperio sta rilanciando sul mercato, rispolverando la mitica firma nata nel 1857. Un rilancio che punta a mantenere lo stile del cappello made in Alessandria - sede della storica fabbrica, nel Piemonte - e reso celebre in tutto il mondo da star del cinema quali Alain Delon e Humphrey Bogart. A contraddistinguere il processo produttivo del Borsalino sono tecniche autentiche d'epoca rimaste invariate nel tempo: per fabbricare l'iconico modello in feltro sono necessarie sette settimane e 50 processi di lavorazione. Ad entrare in azione, sin dalla nascita del marchio, sono macchinari di legno datati 1888 che permettono di mescolare le materie prime accuratamente scelte, tra cui il pelo di coniglio importato da Belgio e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Leggo in alcuni retroscena l’ipotesi di un mio ritorno in Forza Italia. Una notizia priva di fondamento: sono e res… - NicolaPorro : La vicenda di #AnaObregon è pure peggio di quanto si sapeva. Max del Papa: 'Siamo al punto di non ritorno, alla dis… - EleonoraEvi : Di ritorno da Roma, in occasione di questi prossimi giorni di festa, partecipo anche io alla campgna #IoNonLoMangio… - Gurjan_3 : RT @RidTheRock: Questa sarebbe la nuova classifica dopo la penalizzazione di 20 punti del #Napoli per l’affare #Osimhen. Con la restituzi… - FaziEditore : «Al ritorno da scuola ci lasciavamo trascinare da quel fermento di sole e di erbe fiorite che s’addensava nelle ore… -

La Cina dichiara "guerra" all'Euro: yuan sempre più forte negli scambi mondiali "Sul lato del tasso di interesse...con gli Stati Uniti che sono aumentati, su base relativa la ... Con o senza la Russia, strutturalmente stiamo assistendo al ritorno dell' internazionalizzazione dello ... Musetti è pronto: 'Contro Nole per vincere, nessuna paura' Spero che la stagione su terra possa essere quella del mio ritorno ad alto livello". Tiene banco, ovviamente, la prossima sfida contro il favorito del torneo. "Djokovic è il numero 1 e ha cominciato ... Tuchel auf wiedersehen Guardiola impacchetta Tuchel con poche speranze nella gara di ritorno. Neuer pensa bene di rompersi una gamba su una pista di sci e così lo sostituisce un ...13' si dà inizio agli orrori difensivi del ... "Sul latotasso di interesse...con gli Stati Uniti che sono aumentati, su base relativa la ... Con o senza la Russia, strutturalmente stiamo assistendo aldell' internazionalizzazione dello ...Spero che la stagione su terra possa essere quellamioad alto livello". Tiene banco, ovviamente, la prossima sfida contro il favoritotorneo. "Djokovic è il numero 1 e ha cominciato ...Guardiola impacchetta Tuchel con poche speranze nella gara di. Neuer pensa bene di rompersi una gamba su una pista di sci e così lo sostituisce un ...13' si dà inizio agli orrori difensivi... Tutto esaurito al Comunale per il ritorno del leggendario jazzista Jan ... COOPERATIVA RADIO BRUNO srl The Elder Scrolls Online: Necrom | Anteprima Ritorno a Morrowind Tuttavia non vi ritroverete subito nel reame del principe daedrico della conoscenza, infatti la missione che vi sarà assegnata, e il cui preludio inizia da Scribes of Fate, vi ... L’Inter formato europeo è tutta un’altra storia Ora ci sarà però da completare il lavoro nella gara di ritorno contro il Benfica come lo stesso tecnico ha ricordato alla fine della partita del Da Luz. I nerazzurri sono a 90' di distanza dal ... Ritorno a Morrowind Tuttavia non vi ritroverete subito nel reame del principe daedrico della conoscenza, infatti la missione che vi sarà assegnata, e il cui preludio inizia da Scribes of Fate, vi ...Ora ci sarà però da completare il lavoro nella gara di ritorno contro il Benfica come lo stesso tecnico ha ricordato alla fine della partita del Da Luz. I nerazzurri sono a 90' di distanza dal ...