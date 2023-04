Il ring di Ganna | ' Roubaix come la boxe Sul ring devi sopravvivere per la gloria'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il ring di #Ganna: '#ParisRoubaix come la boxe. Sul ring devi sopravvivere per la gloria' -

L'ultima ricognizione sulle pietre del mito a Filippoha lasciato in bocca una parola, sì proprio quella, cinque lettere, inizia con la 'm'. "Che sensazioni ho avuto Sempre le solite sensazioni di m... ( sorride , ndr). Un pavé del cavolo, come le ...L'ultima ricognizione sulle pietre del mito a Filippoha lasciato in bocca una parola, sì proprio quella, cinque lettere, inizia con la 'm'. "Che sensazioni ho avuto Sempre le solite sensazioni di m... ( sorride , ndr). Un pavé del cavolo, come le ...