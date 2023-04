Il ricovero di Berlusconi e la gara d’imbecillità nel Grande Indifferenziato (Di sabato 8 aprile 2023) Mi piacerebbe inaugurare una modalità accogliente per quest’epoca di lettori analfabeti ai quali dopo due righe s’abbiocca la concentrazione. Una modalità in cui, nelle prime due righe, c’è il senso di tutto l’articolo (modalità che piacerebbe moltissimo anche ai seo che indicizzano gli articoli con criteri giustamente adeguati all’imbecillità dei lettori-non-lettori). Secondo questa modalità, che non so però per quanti giorni avrò la pazienza di portare avanti (la mia capacità di ricordarmi dei buoni propositi è commisurata a quella dei lettori di capire gli articoli), le prime due righe di questo articolo dovrebbero essere: la civiltà è andata a meretrici quando abbiamo iniziato a chiamare le buone maniere «ipocrisia». Oggi sono dieci anni dalla morte di Margaret Thatcher e, poiché la vita è sceneggiatrice, il ricovero di Silvio Berlusconi ha ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 aprile 2023) Mi piacerebbe inaugurare una modalità accogliente per quest’epoca di lettori analfabeti ai quali dopo due righe s’abbiocca la concentrazione. Una modalità in cui, nelle prime due righe, c’è il senso di tutto l’articolo (modalità che piacerebbe moltissimo anche ai seo che indicizzano gli articoli con criteri giustamente adeguati all’imbecillità dei lettori-non-lettori). Secondo questa modalità, che non so però per quanti giorni avrò la pazienza di portare avanti (la mia capacità di ricordarmi dei buoni propositi è commisurata a quella dei lettori di capire gli articoli), le prime due righe di questo articolo dovrebbero essere: la civiltà è andata a meretrici quando abbiamo iniziato a chiamare le buone maniere «ipocrisia». Oggi sono dieci anni dalla morte di Margaret Thatcher e, poiché la vita è sceneggiatrice, ildi Silvioha ...

