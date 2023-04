Il «regalo» di Speranza alla sanità di Zingaretti (Di sabato 8 aprile 2023) Alle aziende ospedaliere universitarie l’ex ministro della Salute ha destinato finanziamenti sontuosi, nonostante bilanci spesso opachi. Clamoroso l’esempio del Lazio, regione dell’ex governatore Pd, dove Tor Vergata (con legge ad hoc) ha ottenuto un «tesoretto» da 80 milioni di euro. Dovrebbero essere il fiore all’occhiello della sanità pubblica, ma spesso i conti non tornano: si va dall’eccessivo impiego di risorse per consulenze esterne, per missioni o convegni, fino a sospetti ritardi nella presentazione dei bilanci e ad ampie perdite negli esercizi finanziari. Le aziende ospedaliere universitarie sembrano muoversi in modo tanto silenzioso quanto vorace, anche quando finiscono nei pesanti dossier dei giudici della Corte dei conti. E nonostante la loro contabilità abbia attirato l’attenzione dei giudici contabili, l’ex ministro alla Salute Roberto ... Leggi su panorama (Di sabato 8 aprile 2023) Alle aziende ospedaliere universitarie l’ex ministro della Salute ha destinato finanziamenti sontuosi, nonostante bilanci spesso opachi. Clamoroso l’esempio del Lazio, regione dell’ex governatore Pd, dove Tor Vergata (con legge ad hoc) ha ottenuto un «tesoretto» da 80 milioni di euro. Dovrebbero essere il fiore all’occhiello dellapubblica, ma spesso i conti non tornano: si va dall’eccessivo impiego di risorse per consulenze esterne, per missioni o convegni, fino a sospetti ritardi nella presentazione dei bilanci e ad ampie perdite negli esercizi finanziari. Le aziende ospedaliere universitarie sembrano muoversi in modo tanto silenzioso quanto vorace, anche quando finiscono nei pesanti dossier dei giudici della Corte dei conti. E nonostante la loro contabilità abbia attirato l’attenzione dei giudici contabili, l’ex ministroSalute Roberto ...

