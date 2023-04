Il Real Madrid si arrende al Villarreal e dice definitivamente adios alla Liga

(Di sabato 8 aprile 2023)(SPAGNA) - Inaspettata sconfitta interna per unche, imbottito di rincalzi in vista del primo round di Champions col Chelsea , si fa sorprendere dall'orgoglioso Villar. ...

(SPAGNA) - Inaspettata sconfitta interna per unche, imbottito di rincalzi in vista del primo round di Champions col Chelsea , si fa sorprendere dall'orgoglioso Villarreal . Blancos due volte avanti con un autogol di Pau Torres e un ...Io, sapete cosa ho vinto con Inter,e Roma. Lui avrà un problema con me, ma io non con lui". AVVERTIMENTO La risposta di Mourinho però si conclude con un riferimento non casuale. Il ...Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel. Aè ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di ...

Cade ancora il Real Madrid, che cede in casa 2-3 contro il Villarreal nella ventinovesima giornata di Liga 2022/2023. Non basta l’essere andata due volte in vantaggio alla squadra di Ancelotti, che ...Scivolone interno per i blancos, che con la mente già alla sfida Champions col Chelsea, si fanno sorprendere dal gagliardo Sottomarino giallo, che s’impone per 3-2.