Il principe Harry sbugiardato da Re Carlo III: "Non sono la tua banca" (Di sabato 8 aprile 2023) Il principe Harry viene messo a tacere su nuove voci orribili sul suo conto: ecco cosa ha fatto prima dell'uscita di Spare Il suo libro, Spare-il minore, ha creato tantissimo caos all'interno della famiglia reale anche se, alcune dichiarazioni del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, dopo la rottura con l'istituzione, non sono di certo state da meno. Stando a voci vicino Buckingham Palace, sono finalmente trapelati alcuni dettagli del rapporto dei reali che non fosse descritti nel grandissimo libro di Harry di oltre 500 pagine. Ad aver spifferato il tutto sono alcuni collaboratori dei membri stretti della famiglia reale: stiamo parlando dello staff della nuova principessa del Galles Kate Middleton e di Re ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 aprile 2023) Ilviene messo a tacere su nuove voci orribili sul suo conto: ecco cosa ha fatto prima dell'uscita di Spare Il suo libro, Spare-il minore, ha creato tantissimo caos all'interno della famiglia reale anche se, alcune dichiarazioni dele di sua moglie Meghan Markle, dopo la rottura con l'istituzione, nondi certo state da meno. Stando a voci vicino Buckingham Palace,finalmente trapelati alcuni dettagli del rapporto dei reali che non fosse descritti nel grandissimo libro didi oltre 500 pagine. Ad aver spifferato il tuttoalcuni collaboratori dei membri stretti della famiglia reale: stiamo parlando dello staff della nuovassa del Galles Kate Middleton e di Re ...

