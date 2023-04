Il patto tra Marina e Marta (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo i contrasti la figlia e la compagna del Cav devono gestire questa fase. La tregua siglata ad Arcore con un obiettivo comune: supportare Meloni Leggi su lastampa (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo i contrasti la figlia e la compagna del Cav devono gestire questa fase. La tregua siglata ad Arcore con un obiettivo comune: supportare Meloni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Oggi il 74mo anniversario del Patto Atlantico. L’Italia,tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sosteg… - GretaRollo : @SirDistruggere Il problema è l’insensatezza della modifica delle canzonette. Giusto per aprire polemiche,a nessuno… - Turiddu_1 : @Sk8erTheOne Bel pippone. Molte cose sono vere (una su tutte: il patto non scritto tra il popolo e chi li governa i… - Maria67509026 : RT @Gia_mmai: Oddio ma sta scena fa morireeee Tra la faccia di nonnì ed il Veneto che sa suona come una cazzat quel patto???? #oriele - kamel18_simona : RT @Gia_mmai: Oddio ma sta scena fa morireeee Tra la faccia di nonnì ed il Veneto che sa suona come una cazzat quel patto???? #oriele -