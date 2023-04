Il Paradiso delle Signore, spoiler: cosa nasconde Adelaide? (Di sabato 8 aprile 2023) Adelaide di Sant'Erasmo sarà al centro delle trame de Il Paradiso delle Signore, come rivelano gli spoiler relativi ai prossimi episodi. La Contessa, infatti, farà perdere le proprie tracce e nessuno riuscirà a capire dove possa trovarsi. Abbiamo già visto che la donna ha ricevuto la terribile notizia della morte di una sua vecchia amica con cui non aveva più rapporti. Adelaide si è confidata con Marcello, il quale le ha proposto di partire insieme per partecipare ai funerali e la Contessa ha deciso di preparare il suo viaggio con Barbieri. Tuttavia, proprio mentre erano in procinto di partire, Italo, lo storico maggiordomo di Villa Guarnieri, ha consigliato ad Adelaide di non partire con Marcello. La Contessa ha deciso di assecondare il consiglio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 aprile 2023)di Sant'Erasmo sarà al centrotrame de Il, come rivelano glirelativi ai prossimi episodi. La Contessa, infatti, farà perdere le proprie tracce e nessuno riuscirà a capire dove possa trovarsi. Abbiamo già visto che la donna ha ricevuto la terribile notizia della morte di una sua vecchia amica con cui non aveva più rapporti.si è confidata con Marcello, il quale le ha proposto di partire insieme per partecipare ai funerali e la Contessa ha deciso di preparare il suo viaggio con Barbieri. Tuttavia, proprio mentre erano in procinto di partire, Italo, lo storico maggiordomo di Villa Guarnieri, ha consigliato addi non partire con Marcello. La Contessa ha deciso di assecondare il consiglio ...

