Il Papa alla messa in San Pietro, non alla Via Crucis al Colosseo (Di sabato 8 aprile 2023) Papa Francesco è, come previsto, ha partecipato nella Basilica Vaticana, alla celebrazione della Passione del Signore, del Venerdì Santo, ma non alla Via Crucis al Colosseo. Ha dovuto rinunciare "per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023)Francesco è, come previsto, ha partecipato nella Basilica Vaticana,celebrazione della Passione del Signore, del Venerdì Santo, ma nonViaal. Ha dovuto rinunciare "per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - NicolaPorro : La vicenda di #AnaObregon è pure peggio di quanto si sapeva. Max del Papa: 'Siamo al punto di non ritorno, alla dis… - vaticannews_it : #giovedisanto Alla Messa crismale a San Pietro, il #Papa parla della vocazione sacerdotale e delle prove che può su… - Grazia58Italy : RT @DmitryEvic: L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, critica i testi della Via Crucis al Colosseo, alla quale il Pap… - gt_bolivar : RT @MadameA02: La scarsa natalità non è un problema della donna ma un problema sociale. Invece di urlare alla 'Famiglia Tradizionale', date… -