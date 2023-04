Il padre di Assange | John Shipton | parla per la prima volta di ‘inizio della fine dell’incarcerazione di Julian’

(Di sabato 8 aprile 2023) Un segnale di apertura e l'intervento del primo Ministro dell'Australia Ildi Julian, in un collegamento online con la CnLive trasmesso ieri, hato degli eventi avvenuti negli ultimi giorni che segnano -a suo avviso- “l’iniziodi Julian”. Martedì scorso, 4 aprile, l’ultimo di una lunga serie di ostacoli: il governatoreprigione di Belmarsh a Londra ha impedito, all’ultimo momento, a Reporters sans frontières (Rsf) di visitare, nonostante fosse stato concesso il permesso ufficiale. L’associazione ha replicato che il prigioniero aveva comunque “il diritto di ricevere visitatori in carcere e noi siamo legittimati a fargli visita come Ong per la ...

Avvocato e attivista, Moris nasce nel 1983 a Johannesburg, in Sudafrica, da madre spagnola esvedese. È la moglie di Julian, che ha conosciuto nel 2011, quando è si è unita al suo team ......Grecia per la proiezione del documentario "Ithaca " the battle for the liberation of Julian"... Il documentario è stato creato proprio per essere un "veicolo" con cui John Shipton,di ......dimenticare inoltre quel file che ha dato inizio alla persecuzione nei confronti di Julian;... Nel complesso si potevano contare 18 morti, ivi inclusi ildei bambini e i dipendenti della ...

NAPOLI. Per "il suo coraggio nel difendere, attraverso il caso di Julian Assange, il diritto alla libertà di stampa di tutti i giornalisti del mondo, testimoniando che vive in Lei la stessa ispirazion ...