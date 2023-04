Il nuovo Franchi? Non ce lo chiede l’Europa (Di sabato 8 aprile 2023) La Fiorentina e il nuovo Stadio Franchi: un’ipotesi che tutta Europa sembra voler scongiurare. Ecco il perchè A Firenze il dibattito sul futuro del restauro del Franchi è più vivo che mai, mentre intanto l’impianto si riempie per sostenere la Viola. Ed è probabile che la riflessione in sede politica e sportiva trovi ancor più vigore quando arriverà la bocciatura da parte dell’Unione Europea del dossier relativo anche al nuovo impianto che dovrebbe sorgere a Venezia. Ne scrive oggi in prima pagina il Corriere della Sera: «La risposta ufficiale non è ancora arrivata. Ma nel governo italiano c’è un certo pessimismo sul verdetto che la Commissione europea dovrebbe dare a breve sull’utilizzo dei fondi del Pnrr per i due progetti fermati a fine marzo per un supplemento di indagine: la riqualificazione dello stadio Artemio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) La Fiorentina e ilStadio: un’ipotesi che tutta Europa sembra voler scongiurare. Ecco il perchè A Firenze il dibattito sul futuro del restauro delè più vivo che mai, mentre intanto l’impianto si riempie per sostenere la Viola. Ed è probabile che la riflessione in sede politica e sportiva trovi ancor più vigore quando arriverà la bocciatura da parte dell’Unione Europea del dossier relativo anche alimpianto che dovrebbe sorgere a Venezia. Ne scrive oggi in prima pagina il Corriere della Sera: «La risposta ufficiale non è ancora arrivata. Ma nel governo italiano c’è un certo pessimismo sul verdetto che la Commissione europea dovrebbe dare a breve sull’utilizzo dei fondi del Pnrr per i due progetti fermati a fine marzo per un supplemento di indagine: la riqualificazione dello stadio Artemio ...

