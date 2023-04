Il Napoli vince col Lecce e per lo scudetto i giochi sono chiusi: i bookmaker pagano già le vincite (Di sabato 8 aprile 2023) Per la matematica non c’è ancora la certezza assoluta, per i betting analyst invece sì: dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Lecce, non c’è più neanche una remotissima possibilità che un’altra squadra possa soffiare lo scudetto al Napoli. I giochi – in questo caso anche nel senso letterale del termine – sono definitivamente chiusi: come riporta Agipronews, infatti, i bookmaker hanno sciolto la riserva e a nove giornate dal termine del campionato hanno iniziato a pagare le vincite degli scommettitori che avevano puntato sul Napoli campione d’Italia. Il terzo titolo della storia degli azzurri è ormai cosa fatta: da venerdì sera Sisal ha iniziato a pagare. Per gli audaci che avevano scommesso sulla squadra di Luciano Spalletti a inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Per la matematica non c’è ancora la certezza assoluta, per i betting analyst invece sì: dopo la vittoria per 2 a 1 contro il, non c’è più neanche una remotissima possibilità che un’altra squadra possa soffiare loal. I– in questo caso anche nel senso letterale del termine –definitivamente: come riporta Agipronews, infatti, ihanno sciolto la riserva e a nove giornate dal termine del campionato hanno iniziato a pagare ledegli scommettitori che avevano puntato sulcampione d’Italia. Il terzo titolo della storia degli azzurri è ormai cosa fatta: da venerdì sera Sisal ha iniziato a pagare. Per gli audaci che avevano scommesso sulla squadra di Luciano Spalletti a inizio ...

