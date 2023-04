Il Napoli segna durante la Via Crucis: il boato si mischia alle preghiere – VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti vince a Lecce e compie un altro passo verso la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri riescono a strappare tre punti fondamentali al ‘Via del Mare’ dopo una prestazione non perfetta e risolta solo da un autogol di Gallo dopo la rete del vantaggio di Di Lorenzo e il pareggio di Di Francesco. La vittoria, sudata e molto complicata, ha fatto esplodere di gioia un popoli intero che in ogni angolo d’Italia si è lasciato andare alla felicità. Dopo la sconfitta per 0-4 al ‘Maradona‘ contro il Milan era iniziata a serpeggiare qualche voce di Napoli in difficoltà ma la partita di Lecce ha ribaltato di nuovo la situazione e ora si guarda al futuro con maggior tranquillità. Napoli in gol durante la Via Crucis: sacro e profano si mischiano A ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Ildi Luciano Sptti vince a Lecce e compie un altro passo verso la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri riescono a strappare tre punti fondamentali al ‘Via del Mare’ dopo una prestazione non perfetta e risolta solo da un autogol di Gallo dopo la rete del vantaggio di Di Lorenzo e il pareggio di Di Francesco. La vittoria, sudata e molto complicata, ha fatto esplodere di gioia un popoli intero che in ogni angolo d’Italia si è lasciato andare alla felicità. Dopo la sconfitta per 0-4 al ‘Maradona‘ contro il Milan era iniziata a serpeggiare qualche voce diin difficoltà ma la partita di Lecce ha ribaltato di nuovo la situazione e ora si guarda al futuro con maggior tranquillità.in golla Via: sacro e profano sino A ...

