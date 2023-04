Il Napoli mostra sostanza più che bellezza (Corsera) (Di sabato 8 aprile 2023) La vittoria del Napoli a Lecce nel commento del Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava. Il Napoli vince a Lecce di corto muso – specialità inedita della casa – mostra sostanza più che bellezza, e mette il tassello più importante sul mosaico scudetto. Il Napoli non è una macchina perfetta (…) all’ultima curva conta cavarsela («siamo una squadra sana, che sa lottare», dice Lucio). I tre punti sono l’ansiolitico migliore per la banda Spalletti, ancora orfana di Osimhen e soprattutto mentalmente condizionata dalla batosta subita contro il Milan. Senza Osimhen il Napoli è costretto a palleggiare. Ma la condizione fisica non è al top e gli appoggi più semplici diventano difficili. Il Lecce aggredisce, pressa. Il Napoli sbanda, deve rincorrere gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) La vittoria dela Lecce nel commento del Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava. Ilvince a Lecce di corto muso – specialità inedita della casa –più che, e mette il tassello più importante sul mosaico scudetto. Ilnon è una macchina perfetta (…) all’ultima curva conta cavarsela («siamo una squadra sana, che sa lottare», dice Lucio). I tre punti sono l’ansiolitico migliore per la banda Spalletti, ancora orfana di Osimhen e soprattutto mentalmente condizionata dalla batosta subita contro il Milan. Senza Osimhen ilè costretto a palleggiare. Ma la condizione fisica non è al top e gli appoggi più semplici diventano difficili. Il Lecce aggredisce, pressa. Ilsbanda, deve rincorrere gli ...

