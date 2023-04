Il Napoli di Spalletti è una schiacciasassi: la decisione a sorpresa degli scommettitori (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli vede il tricolore, ma per qualcuno è già campione d'Italia. Dopo il successo nel match con il Lecce al Via del Mare nulla sembra più impensierire i quotisti Better e Goldbet che hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse antepost sulla squadra di Luciano Spalletti come vincitrice dello scudetto. I bookies dei due operatori di scommesse ormai considerano la conquista del terzo titolo italiano dei partenopei una pratica già archiviata con ben nove giornate di anticipo. Se la débâcle interna con il Milan impedirà agli azzurri di stabilire il record di punti ottenuti (record ancora appannaggio della Juventus che nella stagione 2013/14 chiuse a quota 102 punti), l'incredibile score dei partenopei, a oggi fatto di 24 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte su 29 partite disputate, gli ha permesso di fare il vuoto alle loro spalle e di ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Ilvede il tricolore, ma per qualcuno è già campione d'Italia. Dopo il successo nel match con il Lecce al Via del Mare nulla sembra più impensierire i quotisti Better e Goldbet che hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse antepost sulla squadra di Lucianocome vincitrice dello scudetto. I bookies dei due operatori di scommesse ormai considerano la conquista del terzo titolo italiano dei partenopei una pratica già archiviata con ben nove giornate di anticipo. Se la débâcle interna con il Milan impedirà agli azzurri di stabilire il record di punti ottenuti (record ancora appannaggio della Juventus che nella stagione 2013/14 chiuse a quota 102 punti), l'incredibile score dei partenopei, a oggi fatto di 24 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte su 29 partite disputate, gli ha permesso di fare il vuoto alle loro spalle e di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - salvatorecozza1 : RT @GianniVisnadi: Il #Napoli ha già vinto lo scudetto e #Spalletti non fa turnover. Il #Milan rischia di stare fuori dalle prime 4 e #Piol… - cronachecampane : Il Napoli di Spalletti riprende la marcia verso lo scudetto -