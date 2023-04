Il Napoli a Lecce non era serenissimo ma non ha trasformato la tensione in malattia Libero

(Di sabato 8 aprile 2023) Il commento di Claudio Savelli susulle prime tre partite della 29esima giornata di Serie A. L’Inter ha pareggiato 1-1 al 90? dopo essere andata in vantaggio al 6?. Ildi misura sul, 2-1 per Spalletti. Infine il Milan bloccato a San Siro dall’Empoli. Savelli su: “Inzaghi è stato il primo a dimenticarsi dell’importanza dei primi quattro posti in campionato, dandoli per scontati. Da cosa lo si può dedurre? Dall’insistenza con cui indica i trofei e il cammino europeo per difendersi. Dell’insufficienza in serie A non parla mai, non spiega perché l’Inter sta crollando e non trova soluzioni, anche perché non sembra volerle cercare davvero se è vero che la squadra è sempre uguale a se stessa. La squadra, in questi due anni con Inzaghi, non è migliorata, semmai il contrario. I giocatori sono in piena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - sportface2016 : #LecceNapoli, 'De Laurentiis figlio di putt***': il coro della curva ospite contro il presidente mentre Di Lorenzo… - daviestobiloba : RT @TheEuropeanLad: FT: Lecce 1-2 Napoli. Napoli go 19 points above Lazio again. - Spazio_Napoli : Gazzetta condanna il Napoli: “Niente funziona più come prima, contro il Milan sarà dura” -

Cinque vittorie non sono semplici e una partita difficile ill'ha affrontata proprio ieri sera contro il. Una squadra che ha messo tutti in difficoltà, anche gli azzurri all'andata. Per ...Dopo il successo nel match con ilal Via del Mare nulla sembra più impensierire i quotisti Better e Goldbet che hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse in anticipo sulvincitore dello scudetto. I 'bookies' dei ...... la striscia di sconfitte consecutive dei salentini e il capitombolo interno degli azzurri col Milan in casa facevano diuna partita ad altissima tensione . In campo non sono mancati ...

Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Una nota di preoccupazione arrivata invece per le condizioni di Simeone, entrato in campo al 65', ma costretto ad uscire poco prima della fine del match a causa di un risentimento muscolare.da Lecce, Pasquale Golia – Il Napoli senza faticare vince e mette in frigo lo champagne per festeggiare già ad aprile il suo terzo scudetto. Nella nostra partita del mese, al Via del Mare il Lecce ...