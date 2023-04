Il Milan non sfonda con l' Empoli | pareggio senza reti a San Siro

Leggi su agi

(Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Ilrallenta in casa con l'e non riesce a dare continuità al gran colpo piazzato a Napoli lo scorso weekend. A Sanfinisce 0-0 un match non entusiasmante, in cui i rossoneri sono riusciti a creare poco, venendo fermati anche da un palo esterno centrato da Florenzi e dal Var nel finale in occasione del gol di Giroud (fallo di mano). La squadra di Pioli, a cui non ha giovato granché il turnover, stacca di nuovo l'Inter riprendendosi il terzo posto solitario della classifica, ma rischiando di venir scavalcata dalla Roma in caso di successo contro il Torino. Gli uomini di Zanetti tornano invece a casa con un punto pesante, che li proietta a +13 sulla zona retrocessione. I rossoneri partono meglio e a ridosso del quarto d'ora di gioco costruiscono una grande doppia opportunità, prima con Rebic e poi con Theo ...