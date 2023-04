Il Metaverso nella didattica: dalle mostre virtuali, a quelle immersive. Fare Storytelling e viaggi intorno al mondo. Corso online con esempi pratici (Di sabato 8 aprile 2023) Corso realizzato dall’Associazione Centro Studi Impara Digitale (soggetto accreditato MIUR – protocollo AOOPIT) e distribuito da SO.GE.S srl (società accreditata MIUR – D.M. 170/2016) Interessato come scuola? Contattaci Descrizione del Corso Quali metaversi sono possibili per la didattica? In che modo spazi digitali tridimensionali in cui ci si muove come avatar, possono diventare a tutti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023)realizzato dall’Associazione Centro Studi Impara Digitale (soggetto accreditato MIUR – protocollo AOOPIT) e distribuito da SO.GE.S srl (società accreditata MIUR – D.M. 170/2016) Interessato come scuola? Contattaci Descrizione delQuali metaversi sono possibili per la? In che modo spazi digitali tridimensionali in cui ci si muove come avatar, possono diventare a tutti L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Il Metaverso nella didattica: dalle mostre virtuali, a quelle immersive. Fare Storytelling e viaggi intorno al mond… - sectortweets : Dalla realtà al metaverso su CafèTV24 nella rubrica “Incontri” - FabioB67 : @FlavioMastroia3 @IomechiamoRoma1 Che la roma conti qualcosa in Europa è solo nella vostra testa, che vaga persa ne… - thevortexit : Nella settimana in cui Disney ha chiuso la sua divisione dedicata al metaverso, su Decentraland e Over si è svolto… - sectortweets : Dalla realtà al metaverso su CafèTV24 nella rubrica “Incontri” -