IL MATTINO – Simeone: c’è grande apprensione in vista di Milan-Napoli (Di sabato 8 aprile 2023) Giovanni Simeone può saltare Milan-Napoli di Champions League a causa di un infortunio muscolare durante Lecce-Napoli. Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Giovanni Simeone non sono positive. Per avere un quadro completo della situazione bisognerà attendere degli esami strumentali. Secondo quanto riferisce Il MATTINO oggi verranno svolti ulteriori accertamenti. Simeone è uscito da Lecce-Napoli per un risentimento muscolare. Il Cholito ha fatto di tutto per restare in campo, ma poi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Milan-Napoli: allarme attaccanti In questo momento c’è un vero e proprio allarme attaccanti in casa Napoli, poiché Simeone difficilmente recupera per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 aprile 2023) Giovannipuò saltaredi Champions League a causa di un infortunio muscolare durante Lecce-. Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Giovanninon sono positive. Per avere un quadro completo della situazione bisognerà attendere degli esami strumentali. Secondo quanto riferisce Iloggi verranno svolti ulteriori accertamenti.è uscito da Lecce-per un risentimento muscolare. Il Cholito ha fatto di tutto per restare in campo, ma poi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.: allarme attaccanti In questo momento c’è un vero e proprio allarme attaccanti in casa, poichédifficilmente recupera per ...

