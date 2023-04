Il manuale delle truffe in strada, ecco come difendersi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Dalla truffa della 'cravatta' a quella storica dello 'specchietto': quando pensiamo di averle sentite proprio tutte, ecco che spunta un nuovo metodo di raggiro a ricordarci che dobbiamo sempre tenere alta la guardia. Le vittime preferite - come ricordano carabinieri e polizia, impegnate in prima linea - sono sempre le stesse: anziani, soprattutto se fragili e soli. E gli episodi di truffe in strada - lasciando da parte il mondo delle truffe online - si moltiplicano giorno dopo giorno, anche con la complicità di un mondo che va sempre più veloce e ha poco tempo di riflettere su un fenomeno sempre più allarmante e in crescita. La truffa dello specchietto Partiamo da un grande classico: la truffa dello specchietto che è, ancora oggi, una delle frodi più ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Dalla truffa della 'cravatta' a quella storica dello 'specchietto': quando pensiamo di averle sentite proprio tutte,che spunta un nuovo metodo di raggiro a ricordarci che dobbiamo sempre tenere alta la guardia. Le vittime preferite -ricordano carabinieri e polizia, impegnate in prima linea - sono sempre le stesse: anziani, soprattutto se fragili e soli. E gli episodi diin- lasciando da parte il mondoonline - si moltiplicano giorno dopo giorno, anche con la complicità di un mondo che va sempre più veloce e ha poco tempo di riflettere su un fenomeno sempre più allarmante e in crescita. La truffa dello specchietto Partiamo da un grande classico: la truffa dello specchietto che è, ancora oggi, unafrodi più ...

Il manuale delle truffe in strada, ecco come difendersi
AGI - Agenzia Italia
Il manuale delle truffe in strada, ecco come difendersi
E gli episodi di truffe in strada - lasciando da parte il mondo delle truffe online - si moltiplicano giorno dopo giorno, anche con la complicità di un mondo che va sempre più veloce e ha poco tempo ...