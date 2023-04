Il lupo, animale diffuso quanto invisibile: in un’epoca di video invadenti, è attraente non vederlo (Di sabato 8 aprile 2023) In un periodo che ormai dura da tempo in cui le novità in campo ambientale sono sempre negative (della serie “no news good news”), una delle rare novità in controtendenza è quella che riguarda i lupi. Non dico che non passa giorno, ma quasi, che amici che vivono in campagna o in montagna segnalano la presenza di questi animali, e talvolta anche dentro la cinta urbana (qui a Torino ad esempio in collina e sull’Isolone Bertolla). E non sono dei visionari questi amici se diamo retta al “Monitoraggio nazionale del lupo” coordinato dall’Ispra, che è durato ben quattro anni – dal 2018 al 2022 – che ha visto impegnate tremila persone e che ha confermato un aumento sensibile di questo predatore sia sulle Alpi sia sugli Appennini. La stima è di 946 esemplari sulle Alpi e di 2388 sugli Appennini. Con una diffusione molto disomogenea sulle Alpi, dove è presente in misura minima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) In un periodo che ormai dura da tempo in cui le novità in campo ambientale sono sempre negative (della serie “no news good news”), una delle rare novità in controtendenza è quella che riguarda i lupi. Non dico che non passa giorno, ma quasi, che amici che vivono in campagna o in montagna segnalano la presenza di questi animali, e talvolta anche dentro la cinta urbana (qui a Torino ad esempio in collina e sull’Isolone Bertolla). E non sono dei visionari questi amici se diamo retta al “Monitoraggio nazionale del” coordinato dall’Ispra, che è durato ben quattro anni – dal 2018 al 2022 – che ha visto impegnate tremila persone e che ha confermato un aumento sensibile di questo predatore sia sulle Alpi sia sugli Appennini. La stima è di 946 esemplari sulle Alpi e di 2388 sugli Appennini. Con una diffusione molto disomogenea sulle Alpi, dove è presente in misura minima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lexlutor1972 : @stanzaselvaggia Purtroppo il nuovo mondo sempre più affamato di terra di cementificazione ha inevitabilmente tolt… - 0Nadde : @dm1969dm @fanpage Il problema è che la sicurezza dell'uomo quando sei da solo nella natura non te la garantisce ne… - 0Nadde : @invisibleMe84 @stanzaselvaggia a mio parere siamo noi che dovremmo essere messi a conoscenza dei pericoli che ci p… - salvomeo : @MaurizioCanosci @GiorgiaMeloni Il lupo è un animale sociale, non bisogna usarlo a sproposito come fanno molti disa… - stefy4080 : @lastregamora Ovviamente no, è irrilevantl quale orso,il trentino @MaurizioFugatti deve x forza uccidere qualche an… -