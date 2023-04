Il governo governa male e le opposizioni si oppongono peggio (auguri, Italia) (Di sabato 8 aprile 2023) Le sorprese politiche di questa Pasqua sono tre. La più importante è naturalmente la malattia di Silvio Berlusconi, con tutte le conseguenze sulle quali si interroga soprattutto il mondo di Forza Italia; la seconda riguarda il Terzo Polo e la direzione del Riformista da parte di Matteo Renzi; la terza è la nuova segreteria del Partito democratico annunciata ieri da Elly Schlein. A proposito dell’impatto che la forzata assenza di Berlusconi dalla politica potrebbe avere sul governo è probabile che Giorgia Meloni non abbia molto da temere nella sostanza da eventuali fibrillazioni degli “azzurri”: i problemi del governo dipendono da fatti reali (Pnrr, immigrazione, prezzi eccetera) più che dai nervosismi nella maggioranza. E dietro gli aspetti persino pittoreschi o grotteschi delle performance di ministri e dirigenti di Fratelli ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 aprile 2023) Le sorprese politiche di questa Pasqua sono tre. La più importante è naturalmente la malattia di Silvio Berlusconi, con tutte le conseguenze sulle quali si interroga soprattutto il mondo di Forza; la seconda riguarda il Terzo Polo e la direzione del Riformista da parte di Matteo Renzi; la terza è la nuova segreteria del Partito democratico annunciata ieri da Elly Schlein. A proposito dell’impatto che la forzata assenza di Berlusconi dalla politica potrebbe avere sulè probabile che Giorgia Meloni non abbia molto da temere nella sostanza da eventuali fibrillazioni degli “azzurri”: i problemi deldipendono da fatti reali (Pnrr, immigrazione, prezzi eccetera) più che dai nervosismi nella maggioranza. E dietro gli aspetti persino pittoreschi o grotteschi delle performance di ministri e dirigenti di Fratelli ...

