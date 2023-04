Il governo alla prova del Def: conti e Pil meglio delle previsioni. E c’è anche un tesoretto da 3 miliardi (Di sabato 8 aprile 2023) Martedì, alla ripresa dei lavori dopo la pausa pasquale, il Consiglio dei ministri sarà alla prova del Def, il Documento di economia e finanza con il quale per la prima volta il governo si cimenterà nella definizione del quadro macroeconomico. Si tratta di un appuntamento al quale l’esecutivo arriva capitalizzando le buone performance economiche registrate fin qui e riassumibili nell’indicatore del Pil in crescita. Il Pil in crescita rispetto alle stime Nel Def trovano spazio le stime di crescita, i dati dell’indebitamento e dell’inflazione e si determinano gli obiettivi di finanza pubblica fino al 2026. Nella NaDef, la nota di aggiornamento di settembre scorso, la stima di crescita era indicata nello 0,6%, da allora è stata ritoccata al rialzo sia dall’Ocse, che l’ha attestata all’1% per il 2024, sia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Martedì,ripresa dei lavori dopo la pausa pasquale, il Consiglio dei ministri saràdel Def, il Documento di economia e finanza con il quale per la prima volta ilsi cimenterà nella definizione del quadro macroeconomico. Si tratta di un appuntamento al quale l’esecutivo arriva capitalizzando le buone performance economiche registrate fin qui e riassumibili nell’indicatore del Pil in crescita. Il Pil in crescita rispetto alle stime Nel Def trovano spazio le stime di crescita, i dati dell’indebitamento e dell’inflazione e si determinano gli obiettivi di finanza pubblica fino al 2026. Nella NaDef, la nota di aggiornamento di settembre scorso, la stima di crescita era indicata nello 0,6%, da allora è stata ritoccata al rialzo sia dall’Ocse, che l’ha attestata all’1% per il 2024, sia ...

