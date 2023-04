Il Giappone “rompe” il price cap sul petrolio russo con l’ok Usa

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilsta acquistandoa prezzi superiori al tetto dei 60 dollari a barile, stabilito dalcap proposto dagli Stati Uniti e dai loro partner occidentali nel tentativo di indebolire il sistema economico della Russia. Tokyo, uno dei più stretti partner di Washington in Asia, in seguito al via libero americano, ha InsideOver.

Il Giappone si smarca dall’alleanza occidentale e decide di comprare il petrolio russo pagandolo più di 60 dollari al barile. Ovvero sforando il price cap fissato dai paesi del G7 di cui il Giappone f ...