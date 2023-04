Il fotografo Brett Lloyd mette in mostra 12 anni di passione: Napoli, Napoli, Napoli sul set della Thomas Dane Gallery (Di sabato 8 aprile 2023) E siamo tutti “Friends of Naples”…in nome della Bellezza e dello spirito del mecenatismo di Alberto Sifola. Non fa l’influencer di professione. Ma di fatto lo è. Uno dei più affermati architetti, Alberto Sifola, cuore e cervello dell’Associazione “Friends of Naples”, onlus per promuovere restauri di beni artistici attraverso donazioni e azione di qualificati restauratori, molto spesso a titolo gratuito. Quando le risorse del pubblico non bastano interviene il privato. E così l’anfitriona Federica Sheehan apre la residenza neo/classica di Benedetto Croce, oggi galleria del londinese Thomas Dane, a Brett Lloyd. Napoli, Napoli, Napoli urla il titolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) E siamo tutti “Friends of Naples”…in nomeBellezza e dello spirito del mecenatismo di Alberto Sifola. Non fa l’influencer di professione. Ma di fatto lo è. Uno dei più affermati architetti, Alberto Sifola, cuore e cervello dell’Associazione “Friends of Naples”, onlus per promuovere restauri di beni artistici attraverso donazioni e azione di qualificati restauratori, molto spesso a titolo gratuito. Quando le risorse del pubblico non bastano interviene il privato. E così l’anfitriona Federica Sheehan apre la residenza neo/classica di Benedetto Croce, oggi galleria del londinese, aurla il titolo ...

