Il Fatto contro il Salone del Libro di Torino: «Non vuole in cartellone il saggio di Alessandro Orsini» (Di sabato 8 aprile 2023) Il Salone del Libro di Torino non vuole Alessandro Orsini. Il Fatto Quotidiano scrive che venerdì 19 maggio alla sala rossa è in programma una presentazione del Libro “Ucraina, critica della politica internazionale” edito dalla casa editrice del quotidiano Paper First. Il Libro ha venduto 30 mila copie tra edicola e libreria. Quello spazio doveva essere occupato da un altro Libro della stessa Paper First, quello del generale Fabio Mini. Che però non potrà essere presente. Per questo il Fatto ha pensato di sostituirlo con Orsini. Ma dall’organizzazione è arrivato un diniego. Che Marco Lillo, vicedirettore del quotidiano di Travaglio, consiglia a Nicola Lagioia di rivedere. Anche se non ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Ildeldinon. IlQuotidiano scrive che venerdì 19 maggio alla sala rossa è in programma una presentazione del“Ucraina, critica della politica internazionale” edito dalla casa editrice del quotidiano Paper First. Ilha venduto 30 mila copie tra edicola e libreria. Quello spazio doveva essere occupato da un altrodella stessa Paper First, quello del generale Fabio Mini. Che però non potrà essere presente. Per questo ilha pensato di sostituirlo con. Ma dall’organizzazione è arrivato un diniego. Che Marco Lillo, vicedirettore del quotidiano di Travaglio, consiglia a Nicola Lagioia di rivedere. Anche se non ...

