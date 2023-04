Il documento che rese Carlo II re sarà venduto all’asta per 600 mila sterline (Di sabato 8 aprile 2023) Un raro documento storico firmato da Carlo II, che suggellò la restaurazione della monarchia in Gran Bretagna, sarà venduto all’asta per 600.000 sterline, pochi giorni prima dell’incoronazione di Carlo III il mese prossimo. Il documento che ha incoronato Carlo II re La Dichiarazione di Breda, datata 4 aprile 1660, cambiò per sempre il potere reale Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 aprile 2023) Un rarostorico firmato daII, che suggellò la restaurazione della monarchia in Gran Bretagna,per 600.000, pochi giorni prima dell’incoronazione diIII il mese prossimo. Ilche ha incoronatoII re La Dichiarazione di Breda, datata 4 aprile 1660, cambiò per sempre il potere reale

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Radioanchio @BaldinoVittoria @Mov5Stelle, Lingua italiana nei documenti: 'Non ho mai visto un documento all’inter… - realvarriale : Se vuole gliene giro un'altra di notizia, che magari le interessa di più. È il documento di Deloitte, società di re… - disinformatico : Twitter accorpa utenti paganti e verificati: attenzione agli impostori - infoitcultura : Il documento che rese Carlo II re sarà venduto all’asta per 600 mila sterline - periodicodaily : Il documento che rese Carlo II re sarà venduto all’asta per 600 mila sterline -