Il disagio psicologico degli adolescenti è esploso con il Covid. E mentre i genitori si chiedono perché non sono riusciti a capire in tempo, gli ospedali, (con pochi posti dedicati) fanno fatica a contenere la domanda. Però qualcosa si muove (Di sabato 8 aprile 2023) genitori e figli adolescenti. «Non ci eravamo accorti». I genitori delle tre ragazzine protagoniste di Vite sottili, il documentario sull’anoressia in onda su Discovery+, sono affettuosi, attenti, informati. Ma tutta la preparazione e l‘amore non sono bastati a far capire loro che qualcosa non andava, che dietro la fissazione per la bilancia e lo sguardo allo specchio non c’era una generica insoddisfazione di sé ma un malessere profondo. Hanno fatto appena in tempo a portare le figlie al Pronto Soccorso. Oggi sono seguite al Bambin Gesù di Roma, sotto controllo. Gli adulti, in un gruppo di auto aiuto, stanno cercando di mettere a fuoco cos’è successo. ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 aprile 2023)e figli. «Non ci eravamo accorti». Idelle tre ragazzine protagoniste di Vite sottili, il documentario sull’anoressia in onda su Discovery+,affettuosi, attenti, informati. Ma tutta la preparazione e l‘amore nonbastati a farloro chenon andava, che dietro la fissazione per la bilancia e lo sguardo allo specchio non c’era una generica insoddisfazione di sé ma un malessere profondo. Hanno fatto appena ina portare le figlie al Pronto Soccorso. Oggiseguite al Bambin Gesù di Roma, sotto controllo. Gli adulti, in un gruppo di auto aiuto, stanno cercando di mettere a fuoco cos’è successo. ...

