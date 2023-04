Il Chelsea ha deciso di sanzionare l’uscita di un uomo da 20 milioni di sterline che è stato costretto a restare a gennaio (Di sabato 8 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Hakim Ziyech potrebbe finalmente allontanarsi dal Chelsea in estate, dato che il Paris Saint-Germain sta tornando e i Blues sarebbero “felici di lasciarlo partire”. Il tempo di Ziyech al Chelsea non è andato secondo i piani. C’erano promesse nella sua prima stagione, dove è stato direttamente coinvolto in cinque gol in 23 partite di Premier League, oltre a tre in sei partite di FA Cup. Il suo miglior bottino in realtà è arrivato la scorsa stagione, quando ha segnato quattro gol e fornito tre assist in campionato. Tuttavia, si trattava di sole 23 partite. Questo è il maggior numero di partite che ha giocato in campionato in qualsiasi stagione, insieme alla sua prima stagione. In questo trimestre, il suo tempo di gioco è mancato, avendo giocato solo 13 partite in campionato. Inoltre, solo sei di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 8 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Hakim Ziyech potrebbe finalmente allontanarsi dalin estate, dato che il Paris Saint-Germain sta tornando e i Blues sarebbero “felici di lasciarlo partire”. Il tempo di Ziyech alnon è andato secondo i piani. C’erano promesse nella sua prima stagione, dove èdirettamente coinvolto in cinque gol in 23 partite di Premier League, oltre a tre in sei partite di FA Cup. Il suo miglior bottino in realtà è arrivato la scorsa stagione, quando ha segnato quattro gol e fornito tre assist in campionato. Tuttavia, si trattava di sole 23 partite. Questo è il maggior numero di partite che ha giocato in campionato in qualsiasi stagione, insieme alla sua prima stagione. In questo trimestre, il suo tempo di gioco è mancato, avendo giocato solo 13 partite in campionato. Inoltre, solo sei di ...

