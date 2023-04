IL CANTANTE MASCHERATO | IL MASCHERATO PER UNA NOTTE È GIGI D’ALESSIO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 8 aprile 2023) Anche nella quarta puntata de Il, uno dei momenti clou è stato quello delper una. Vediamo tutto nei dettagli. Sotto la maschera si nascondevae coach di The Voice. Le sue prime parole: Io mi sono divertito, quando mi sono venuti a prendere non capivo se fosse una rapina oppure no. In seguito ilpopolare si è esibito con un Medley dei suoi successi. E ora avanti con la sfida. Chi canterà sotto le altre maschere? Chi vedremo sabato prossimo sotto il Cuore? Sotto #icmCUORE ?? di questa sera si nascondeva #DAlessio, avevate indovinato? #Il#icm2023 @ ...