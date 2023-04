Il Cantante Mascherato 4 | anticipazioni 8 aprile 2023 | maschere in gara | concorrenti e ospiti

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo l’eliminazione della maschera dell’Ippopotamo con ilMal che ha dovuto svelare a tutti la sua identità, torna l’appuntamento fisso e imperdibile del sabato sera di Rai 1 con Il, l’avvincente gioco ‘giallo’ di detection condotto da Milly Carlucci. Le ricerche investigativi delle identità che si nascondono sotto le, tra abiti e paillettes, continuano. Al fianco della padrona di casa, come sempre, cinque investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di valutare le esibizioni dei vip mascherati in. Ascoltando le loro performance canore, cercheranno inoltre di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : Quarto appuntamento con “Il Cantante Mascherato” su Rai 1 - 71merce : RT @metallus_it: Dee Snider: partecipa a “Il cantante mascherato” negli USA, i video! - mohammadali_im1 : Il #Cantante Mascherato: Indagini, #Ospiti e #Smascheramenti #nella #Quarta #Puntata - MichelePellone : RT @Maryss84: AHAHHAAHHAAH NON IL PERCULO AL CANTANTE MASCHERATO LA MASCHERA DEL CAPITONE HAHAHAAHHAHAHAAHAH #FelicissimaSera - Maryss84 : AHAHHAAHHAAH NON IL PERCULO AL CANTANTE MASCHERATO LA MASCHERA DEL CAPITONE HAHAHAAHHAHAHAAHAH #FelicissimaSera -

Quarto appuntamento con Il, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Nonostante le polemiche sollevate a causa dei bassi ascolti e delle voci (false) sulla chiusura , il programma ...Ilnon hail suo disappunto, prima allontanandosi dal palco e poi con un'occhiataccia ha guardato verso chi lo aveva appena molestato. Ad oggi da parte delnessun ...Mentre continua ad andare in onda tutti i sabati sera con Il, Milly Carlucci sta segretamente mettendo le basi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ragionando non solo sui possibili cambi all'interno della giuria - il dubbio ...

Il Cantante Mascherato: stasera ospiti Nino Frassica e Tullio Solenghi La Gazzetta dello Sport

Tutto sulla puntata di stasera 8 aprile 2023 de Il Cantante Mascherato: ospiti, come si svolgono le indagini, la "Maschera d'oro". Guida al programma di Rai 1.Ecco la guida tv e la programmazione di stasera sabato 8 aprile 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il talent show condotto da Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Su Rai ...