Il bagno | una navicella spaziale Dove comincia l’avventura di Anna Castelli Ferrieri

Questo testo è tratto da "Anna Castelli Ferrieri" di Chiara Sfregola, appena uscito per Giulio Perrone Editore. Mi avevano portata in fabbrica a vedere i granuli di polietilene: ci avevo infilato la mano dentro come in un sacco di caramelle alla liquirizia. Era piacevole. I granuli erano neri, il colore dei tubi per l'irrigazione che l'azienda si era messa a fabbricare cessata la produzione di tapparelle. Un ruscello di granuli piombava dentro la bocca dell'estrusore e da lì, una volta fusi, riemergevano sotto forma di tubi che venivano avvolti in rotoli grandi come code di dinosauro. Con la plastica si poteva fare tutto. Fissavo il mobiletto a lungo mentre mi facevo sciacquare pazientemente i capelli con la camomilla nella speranza che mantenessero per tutti i mesi invernali i riflessi biondi acquisiti durante l'estate. Il mobiletto ...

