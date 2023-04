Iga Swiatek sentenzia: “Stop a tennisti russi e bielorussi? Federazione in ritardo” (Di sabato 8 aprile 2023) La guerra portata dalla russia sul suolo dell’Ucraina continua a riecheggiare in tutte le categorie del globo terrestre. Non solo il mondo della politica, infatti, si è dovuto confrontare con il conflitto ancora in corso di svolgimento: lo sport in generale si è schierato dalla parte della Nazione offesa sanzionando gli sportivi russi e bielorussi. Anche il tennis si è mosso permettendo agli atleti “sotto accusa” di partecipare spogliandosi dei propri colori nazionali. Una situazione che recentemente è stata commentata da Iga Swiatek, numero uno della classifica WTA della racchetta femminile. Le parole di Iga Swiatek sul conflitto in Ucraina “Dopo la seconda guerra mondiale, i giocatori tedeschi come quelli giapponesi ed italiani non avevano il permesso per partecipare. Ho l’impressione che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) La guerra portata dallaa sul suolo dell’Ucraina continua a riecheggiare in tutte le categorie del globo terrestre. Non solo il mondo della politica, infatti, si è dovuto confrontare con il conflitto ancora in corso di svolgimento: lo sport in generale si è schierato dalla parte della Nazione offesa sanzionando gli sportivie bielo. Anche il tennis si è mosso permettendo agli atleti “sotto accusa” di partecipare spogliandosi dei propri colori nazionali. Una situazione che recentemente è stata commentata da Iga, numero uno della classifica WTA della racchetta femminile. Le parole di Igasul conflitto in Ucraina “Dopo la seconda guerra mondiale, i giocatori tedeschi come quelli giapponesi ed italiani non avevano il permesso per partecipare. Ho l’impressione che ...

