Idea da sogno per i tifosi azzurri: “La stagione del Napoli racchiusa in un museo” (Di sabato 8 aprile 2023) La “Napoli-Mania” si è ormai riversata ufficialmente fra le strade del capoluogo campano, accompagnata da bandiere e nastri biancoazzurri. La cavalcata da parte degli uomini di Spalletti sta infatti per riportare in città uno Scudetto che manca da 33 anni, accolto con entusiasmo e gioia dal popolo partenopeo. SSC Napoli Fra murales, striscioni e maschere, ormai Napoli è invasa di gadget ritraenti i propri beniamini nonché protagonisti di questa marcia trionfale. Le voci circolano, le partite che separano la città dal successo matematico diminuiscono e l’eccitazione cresce. La storia sta per essere scritta all’ombra del Vesuvio, con le sorprese che non smettono di arrivare per tutti i tifosi napoletani. “Un’esposizione celebrerà questa squadra da record”, l’Idea del ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) La “-Mania” si è ormai riversata ufficialmente fra le strade del capoluogo campano, accompagnata da bandiere e nastri bianco. La cavalcata da parte degli uomini di Spalletti sta infatti per riportare in città uno Scudetto che manca da 33 anni, accolto con entusiasmo e gioia dal popolo partenopeo. SSCFra murales, striscioni e maschere, ormaiè invasa di gadget ritraenti i propri beniamini nonché protagonisti di questa marcia trionfale. Le voci circolano, le partite che separano la città dal successo matematico diminuiscono e l’eccitazione cresce. La storia sta per essere scritta all’ombra del Vesuvio, con le sorprese che non smettono di arrivare per tutti inapoletani. “Un’esposizione celebrerà questa squadra da record”, l’del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola59332264 : RT @maryroma70: come lei non si abitua e si emoziona per tutto l'amore che proviamo nei suoi confronti io ancora mi emoziono all'idea che… - esaraixsempr3 : RT @maryroma70: come lei non si abitua e si emoziona per tutto l'amore che proviamo nei suoi confronti io ancora mi emoziono all'idea che… - maryroma70 : come lei non si abitua e si emoziona per tutto l'amore che proviamo nei suoi confronti io ancora mi emoziono all'i… - NatainEstate : @nonspegnermi Io invece non l'ho vista snaturata Forse dal primo al terzo dove cambia idea di sogno quello sì. - dicola_daniela : @g_bonfiglio Ecco mi hanno rubato l'idea. Sono anni che sogno di diventare ricca, brevettando qualcosa di completam… -