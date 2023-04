Ida Platano presa di mira dal web: "Pensi ancora a Riccardo", "Basta ostentare", i commenti sono velenosissimi (Di sabato 8 aprile 2023) Ida Platano sotto accusa sui social: gli hater commentano aspramente la sua vita di coppia con Alessandro Vicinanza, mettendo ancora una volta in mezzo il suo ex strico Riccardo Guarnieri Ida Platano così felice, nonostante la relazione passata con Riccardo Guarnieri, non l'abbiamo mai vista. La parrucchiera dopo la fine del suo matrimonio ha deciso di rimettersi in gioco contattando la redazione di Uomini e Donne per trovare il suo cavaliere. Mai si sarebbe aspettata che da lì sarebbe iniziato un tira e molla per ben 5 anni con il tarantino Riccardo Guarnieri. I due hanno provato più e più volte a far funzionare il loro rapporto, ma non c'è stato nulla da fare ed Ida non ha mai negato che, per colpa di questo amore turbolento è finita anche in terapia. La Platano ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 aprile 2023) Idasotto accusa sui social: gli hater commentano aspramente la sua vita di coppia con Alessandro Vicinanza, mettendouna volta in mezzo il suo ex stricoGuarnieri Idacosì felice, nonostante la relazione passata conGuarnieri, non l'abbiamo mai vista. La parrucchiera dopo la fine del suo matrimonio ha deciso di rimettersi in gioco contattando la redazione di Uomini e Donne per trovare il suo cavaliere. Mai si sarebbe aspettata che da lì sarebbe iniziato un tira e molla per ben 5 anni con il tarantinoGuarnieri. I due hanno provato più e più volte a far funzionare il loro rapporto, ma non c'è stato nulla da fare ed Ida non ha mai negato che, per colpa di questo amore turbolento è finita anche in terapia. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... decadenzaera : @sadic0stears (NON TI AVEVO RICONOSCIUTO) nonono ida platano per piacereeeeeee - sadic0stears : @decadenzaera che ci fa lì in mezzo Ida Platano???? - Cipollari_Fan : @daaaviiid26 @guastodamore Non io che, leggendo la, avevo capito alla prima lettura che Maria avesse invitato Ida P… - MonnaLi00950534 : Perché Edo ha cominciato a seguire Ida Platano? ?????? #incorvassi - Jes912 : Ida Platano tifava Oriana e Tavassi. Figurarsi se quella sceglieva bene. #nikiters -