«I travel creators che copiano non andranno molto lontano»

(Di sabato 8 aprile 2023) Gabriella Korchmaros fa questo lavoro a tempo pieno, da circa un anno. Per adesso, vi si dedica anima e corpo. Iniziato come hobby da intervallare allo studio durante gli anni dell’università, è entrato poi prepotentemente nella sua vita come protagonista. Il progetto di @whereyouneedtobe unisce viaggio e fantasia. LEGGI ANCHE > Gabriella Korchmaros, quando la passione per i viaggi diventa un lavoro sui social La fantasia unita al viaggio, l’intervista a Gabriella Korchmaros «Quando studiavo erasemplice gestire le due cose, perché non avevo orari e sceglievo io quando stare sui libri e quando dedicarmi ai social», mentre adesso è diventato più complicato. Gabriella nella sua vita “offline” è ingegnere. Vorrebbe dedicare parte del suo tempo proprio a questa carriera, ma non è ancora riuscita a trovare un’azienda che sia abbastanza flessibile da lasciarle il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startzai : RT @StartUP__News: #viaggi #startup #TRAVELtech treepli festeggia la crescita della sua community, che conta 15 mila utenti unici e 250 tr… - StartUP__News : #viaggi #startup #TRAVELtech treepli festeggia la crescita della sua community, che conta 15 mila utenti unici e 2… -

Prova ne sia l'iniziativa della Regione Veneto, che ha assoldato una squadra di 28 "" per ... Uno di loro è Valentina Raso: 28 anni, veronese,&food creator , oltre 164mila follower su ...Judges include: Phil Rosenthal , from Netflix's most popular food andshow " Somebody Feed ... a first - of - its - kind gathering of the most influential digital contentand the ......Transaction Trend Analysis Transaction Volume Trend Analysis Austria Buy Now Pay Later in/... CRSR), a world leader in enthusiast components for gamers,, and PC builders, today ...

Intervista a Gabriella Korchmaros di whereyouneedtobe_ | Giornalettismo Giornalettismo

Blueground and Flatio are just two brands looking to grow their presence among a new untapped audience using social media.Videographer Niyi Fagbemi discusses his monetization strategies, favorite filming equipment, and his advice for other up-and-coming creators.