I terzini sinistri più preziosi sul mercato | Theo Hernandez sul podio | News

Il sito specializzato Transfermarkt ha pubblicato la classifica deipiù preziosi sul mercato: in testa c'è Alphonso Davies, seguito da Nuno Mendes e da Theo Hernandez. Il milanista è anche l'unico rappresentante della nostra Serie A in questa top 10. ...... quelle impenetrabili e attente impersonate da Zanin per l'Accademia e Lhoja per l'Academy, con il supporto importante nel primo tempo dei dueEsposito per i primi e Zocchi per i ...Le scelte Ancelotti senza, Mendy e Nacho sono fuori causa, Alaba deve fare il centrale per l'assenza di Rudiger, così Camavinga lascia il centro del campo e scala in difesa. In ...

il terzino è considerato l’elemento giusto per permettere, ai biancocelesti, di avere maggiore qualità all’interno della rosa. Il suo addio, ovviamente, porterebbe la Juventus a dover trovare una ...Continua la diatriba in casa Lazio riguardo al terzino sinistro. Luca Pellegrini è stato un grande colpo da parte della società, ma il riscatto è troppo alto per la disponibilità delle casse biancocel ...