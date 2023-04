I Santi di Domenica 9 Aprile 2023 (Di sabato 8 aprile 2023) PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – Solennità La Pasqua è il culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con l’Ottava di Pasqua e con il Tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino all’altra solennità della Pentecoste. La Risurrezione è la dimostrazione massima della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante …www.Santiebeati.it/dettaglio/20260 Santa CASILDA DI TOLEDO Vergine Toledo-Briviesca (Spagna), secolo XICasilda è una giovane musulmana, figlia del governatore di Toledo, l’allora capitale religiosa della Spagna, che gli Arabi hanno conquistato nel 711, e che resterà in mano musulmana fino al 1085. (Secondo certi racconti, suo padre sarebbe addirittura «re» di Toledo). In città tutti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE – Solennità La Pasqua è il culmine della Settimana Santa, è la più grande solennità per il mondo cristiano, e prosegue poi con l’Ottava di Pasqua e con il Tempo liturgico di Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festività dell’Ascensione, fino all’altra solennità della Pentecoste. La Risurrezione è la dimostrazione massima della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante …www.ebeati.it/dettaglio/20260 Santa CASILDA DI TOLEDO Vergine Toledo-Briviesca (Spagna), secolo XICasilda è una giovane musulmana, figlia del governatore di Toledo, l’allora capitale religiosa della Spagna, che gli Arabi hanno conquistato nel 711, e che resterà in mano musulmana fino al 1085. (Secondo certi racconti, suo padre sarebbe addirittura «re» di Toledo). In città tutti ...

