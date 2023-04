I Robin Hod delle bollette | gli elettricisti francesi che aiutano i poveri a non pagare luce e gas

Leggi su tpi

(Di sabato 8 aprile 2023) SeHood “rubava ai ricchi per dare ai” nei dintorni della foresta di Sherwood, in Francia i tecniciprincipali società di distribuzione del gas e dell’energia elettrica hanno sostituito all’arco e alle frecce gli arnesi del mestiere, con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà alea un prezzo ridotto, o a nonaffatto. Indossano guanti e maschera, sono vestiti di nero, e a partire da febbraio – in concomitanza con l’inizioproteste che hanno portato centinaia di migliaia di persone in piazza per contestare la riformapensioni proposta da Emmanuel Macron – si aggirano per i condomini in cui effettuano la regolare lettura del gas per manomettere i contatori e le cabine, facendo in modo che ...