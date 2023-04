I migranti sanno quant’è rischioso partire, ma lo è meno che restare (Di sabato 8 aprile 2023) Si scrive «lotta al traffico di essere umani» e si legge «chiusura delle frontiere». La riunione interministeriale sui Balcani occidentali che si è tenuta il 3 aprile alla Farnesina tra Antonio Tajani, il commissario europeo per l’Allargamento Olivér Várhelyi, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström in qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea e i ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, ha messo al centro il tema migratorio e quella che viene definita «Rotta Balcanica», un insieme di percorsi che nell’ultimo decennio sono stati la via d’accesso in Europa principalmente per gli afghani, i siriani e gli iracheni, in fuga dai talebani, dall’Isis, da Assad da tutti gli altri fattori di destabilizzazione presenti in quei Paesi. Dopo la strage di Cutro e dopo la sciagurata domanda della presidente ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 aprile 2023) Si scrive «lotta al traffico di essere umani» e si legge «chiusura delle frontiere». La riunione interministeriale sui Balcani occidentali che si è tenuta il 3 aprile alla Farnesina tra Antonio Tajani, il commissario europeo per l’Allargamento Olivér Várhelyi, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström in qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea e i ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, ha messo al centro il tema migratorio e quella che viene definita «Rotta Balcanica», un insieme di percorsi che nell’ultimo decennio sono stati la via d’accesso in Europa principalmente per gli afghani, i siriani e gli iracheni, in fuga dai talebani, dall’Isis, da Assad da tutti gli altri fattori di destabilizzazione presenti in quei Paesi. Dopo la strage di Cutro e dopo la sciagurata domanda della presidente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bnatyzzz : @elonmusk @andst7 I migranti in Italia ,vengono e partoriscono figli ,perché sanno che saranno aiutati ,e la loro f… - AnselmoAru : @liliaragnar Magari anche i migranti sanno guidare, mica vanno solo in bicicletta... - atinagalli1gma1 : @elbarahoui @aboubakar_soum Non fidarti troppo ! I migranti solo figli sanno fare questo si ! E portano solo delin… - GFloppe : @Elena81353537 Mi ha fatto incazzare per 20 anni oggi mi rimane indifferente come il governo rimane indifferente ad… - FaustoM69 : @massimilianpugl @AngelinaStanzi3 E che c’è da meravigliarsi? D’altronde i migranti vengono in Italia perché sanno… -